Het demissionaire kabinet is nog beter in het negeren van de eigen demissionaire status dan van noodoproepen uit Afghanistan en presenteert op Prinsjesdag een begroting waar het 6 tot 7 miljard euro extra investeert in de bestrijding van CO2-uitstoot. Want 'op de winkel passen' betekent tegenwoordig blijkbaar 'de complete franchise runnen'. Terwijl de nieuwe groene formatiehybride is vastgelopen in smerige linkse fusiemodder tuft Rutte met de vlam in de pijp verder in de oude kabinetsdiesel. U weet wel, die machine vol mankementen die we 227 dagen geleden afgedankt aan de kant van de weg dumpten in de hoop hem in te ruilen voor een nieuwe glanzende zakensedan waarmee we onze reis kunnen vervolgen. Niets van dat, want dat oude afgedankte wrak sukkelt onverstoord door, terwijl die nieuwe motor al enkele maanden met een Hamer wordt bewerkt zonder dat het enig resultaat oplevert.

Zo strooit een naar huis gestuurde regering met miljarden in de richting van de groendoeners in de hoop een nieuwe liefde aan boord van het oude barrel te krijgen nadat de ChristenUnie een paar kilometer terug aan een boom is gebonden. Een paar klimaatmiljarden die Mark maar al te graag betaalt om nog eens vier jaar op de bestuurdersstoel plaats te nemen. Met Kaag zonder gordel op de passagiersstoel en de rest van de coalitiekinderen op de achterbank die daar de illusie houden dat ze net zoveel invloed hebben op de koers. En mocht de overstap naar een nieuw kabinet niet lukken, dan sukkelen ze gewoon verder met dat afgeschreven wrak, want ondanks dat de APK al lang is verlopen, is er niemand die ze tegenhoudt.

