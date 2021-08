"Gigantische A1-lokatie in hartje Den Haag dat de komende VIJF JAAR leegstaat."

Nou, hier in Den Haag staat anders al jaren een gigantische kantoorkolos - een oud ministerie - min of meer permanent leeg, die ca 5 jaar geleden al gebruikt zou gaan worden voor de opvang van de destijds binnengolvende Syriërs, maar eea bleek toen wel een uiterst Spartaanse opvang te zijn:

"Niet alle migranten die hun intrede hebben genomen in het oude ministerie van Sociale Zaken in Den Haag zijn tevreden over de nieuwe opvanglocatie. Geen privacy, geen televisie op de kamer en het eten is niet lekker.''

''Of er daadwerkelijk zeshonderd asielzoekers naar het oude ministerie komen, is nog maar de vraag. De komst van nieuwe migranten zou zijn uitgesteld vanwege de ontstane commotie."

Volgens mij zijn die problemen mbt televisie en vies eten nooit meer opgelost, want ik fiets daar regelmatig langs, en het gebouw maakt een verlaten indruk; althans als er een paar honderd asielzoekers zouden bivakkeren, dan zou je er toch af en toe een paar in de buurt van dat gebouw op straat moeten zien. Ik zie er nooit een. Jaren geleden, toen zag ik twee snuiters er naartoe lopen waarvan ik vermoedde dat die daar woonachtig waren; twee snuiters met een oude fiets tussen zich in met op de bagagedrager twee kratten bier. Ik weet nog dat ik toen dacht: "Bloody typical''.