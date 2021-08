Één van de eerste vragen die bij me opkwam na het zien van het filmpje is waarom?

Waarom is er überhaupt een promo filmpje gemaakt? Mooie effecten, overgangetjes, muziekje er onder... Acteurs? In scene gezet?

Waarom nou? Wat gaat dit voor effect geven? Was de gedachte dat de gemiddelde Nederlander nu plotseling jubelend, overdreven hard met twee vlaggetjes wapperend bij de hekken van vliegbasis of kazerne gaat staan? Dat die Nederlander plots een 'Afghaan' in huis gaat nemen (en later bleek het toch geen Afghaan maar een willekeurige andere immigrant uit Noord-Afrika) of toch op zijn minst €1000 in het collectezakje schuift?

Had het een 'toevallig' filmpje geweest, soit, maar dit is regelrecht propagandamateriaal, wat ik u brom.