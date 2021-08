"kun je al zien dat de Afghanen overmorgen de 'nieuwe Syriërs' gaan worden"

Dat tikte ik nog vanmorgen om 10.56 uur. Maar ik ben inmiddels alweer ingehaald door de werkelijkheid. Dit lees ik net bij EW:

"Dit jaar raakten volgens de Verenigde Naties al meer dan 300.000 Afghanen ontheemd. Sinds mei vluchten elke week zo’n 30.000 Afghanen de grens over. Velen van hen vertrekken via Iran naar Turkije, met als einddoel de Europese Unie."

Dus in Iran blijven ze niet; in Turkije blijven ze niet; het is ''EU or bust!" (of uiteindelijk natuurlijk: ''Germany or bust!'' en ''Holland or bust!''.

Ik wil er geen één hier hebben. Eerst moeten al die Syriërs terug, dan pas is er wat mij betreft misschien TIJDELIJK plaats voor Afghanen. In Syrië wordt nauwelijks meer gevochten. Ik zag dat er zelfs in Idlib, waar het dan nog wel onrustig is, voor de 'ontheemde kinderen' een soort Olympische Spelen werd georganiseerd, dus echt, al die Syriërs kunnen en moeten terug. TIJDELIJK schuilen voor kogels en bommenregens betekent niet: permanent vestigen en permanent gratis geld. Het betekent: terug zodra het kan, en het kan.

En gelukkig houdt Ank Bijleveld ook de boot af in het geval van de 'tolken':

"Maar CDA-minister van Defensie Ank Bijleveld blijft afhoudend. Volgens haar moet er eerst goed gekeken worden wie werkelijk voor Nederlandse strijdkrachten heeft gewerkt en wie niet. Zij is bang dat Afghanen die misbruik willen maken van de regeling naar Nederland komen. Daar kunnen volgens haar ook oorlogsmisdadigers tussen zitten."

En zo is het natuurlijk.

"Wordt die luchthaven overgenomen, dan kan hij niet meer ontsnappen en valt hij onherroepelijk in de handen van de Taliban. Hij is er zeker van dat hij, zijn vrouw en twee kinderen dan worden vermoord. Zoals deze tolk zijn er tientallen, blijkt uit de reportage."

Maar waarom moeten ze helemaal hierheen vluchten? Ze kunnen toch ook naar het noorden vluchten? Daar grenst Afghanistan aan Turkmenistan, Oezbekistan, en Tadzjikistan. Die landen sluiten allemaal veel beter aan bij hun cultuur en religie.

Om een oude, verguisde, rechtse politicus te kwoten: Nederland = Vol