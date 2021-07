Go gratis Miele or go home

Genieten van uw weekend? Hele week weer op de ladder gestaan? Rug kapot? Lekker weer de gebruikelijke 50 uur in de fabriek gedaan? Last van de knietjes? Of naar het scherm zitten loeren voor een hongerloontje? Uitgekafferd door uw baas? In de volle zon op het dak gezeten? Klusjes opgeknapt voor de chef van de afdeling? Gedroomd van die hifi-set die er nooit zal komen? Veertig uur in de auto gezeten, op weg naar klanten? Waarvan de helft in de file? Op de vrachtwagen? In de bus? In de zorg? Vieze koffie gedronken bij de automaat? Dat eeuwige gezeik van Jeroen van sales moeten aanhoren over Feyenoord? En u moet nog tien jaar? Of bent u al met pensioen? Uw pensioentje stelt geen zak voor na veertig jaar beuken voor de baas???

"AMSTERDAM - Het aandeel statushouders dat een uitkering ontvangt, is in acht jaar tijd fors opgelopen, zo blijkt uit CBS-cijfers. Van de asielmigranten die tussen 2012 en 2019 vijf jaar in Nederland stonden ingeschreven, leefde 53 procent van de sociale voorziening (16.580 personen). In de periode 2004-2011 was dit 38 procent (14.970 personen)."

53 procent! Fijn weekend!