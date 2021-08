Ook in dat NOS-artikel:

"Is het verschil tussen hoe bloot mannen en vrouwen sporten dan te verklaren? In de video bovenaan dit artikel spreken we met Inge Claringbould. Zij is hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en deed onderzoek naar de man-vrouwverhouding in sportbondbesturen.

Volgens Claringbould bestaan die besturen grotendeels uit mannen. "Dat zijn degenen die bepalen wat de kledingvoorschriften zijn", zegt ze. "En dat zij bepalen wat de kledingnorm is en vrouwen zo geen zeggenschap hebben over hun lichaam, is seksisme. Het gaat niet zomaar over kleding, maar over het bloter maken van kleding en dus het erotiseren van het vrouwelijke lichaam."

De eeuwige zondebok van het feminisme is ook weer aangewezen. Helaas is er geen wederhoor gepleegd door de NOS bij de betreffende sportbestuurders of de sporters zelf.

Dit is geen journalistiek, maar gesubsidieerd linksactivisme.