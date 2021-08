Effe een duo.

Let 'm in - Billy Paul (1977)

www.youtube.com/watch?v=KWYyejcHqIg

Origineel

Paul McCartney & the Wings. (1976)

www.youtube.com/watch?v=re61B8sKQWk

En ik zal jullie vertellen, Billy Paul versie wordt thans in Engeland gebruikt in radioreclames door de Engelse dochter van de zeer ranzige Postcodeloterij proleten op de Zuidas.

Let vooral op de tekst. Hoe cynisch kan men zijn?

Someone knockin' at the door

Somebody ringin' the bell

Someone's knockin' at the door

Somebody's ringin' the bell

Do me a favor

Open the door, and let 'em in, ooh yeah.

Alles om centjes binnen te harken voor ultra linkse clubjes als Urgenda, Oxfam Novib, mileudefensie etc. etc. en de gemiddelde idioot is dol op die "poor man's shares."