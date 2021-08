Toch nog een beetje spektakel op de Olympische Spelen van 2020, die het sportieve moetje van 2021 zijn geworden. De Wit-Russische Krystsina Tsimanouskaya is vandaag op het nippertje aan deportatie uit Tokio ontsnapt door op het vliegveld een politiebureau in te duiken: haar eigen team probeerde haar min of meer te kidnappen nadat ze vrijdag op haar Instagram kritiek had uit geuit. Niet eens op de regering van Loekashenko, maar op het Olympische équipe, dat de 100- en 200 meterloopster voor de 400 meter estafette had ingeschreven. Probleempje: de zoon van dictator Loekashenko is de baas dat dat team. In communistische Scharwachterstijl (1) werd ze gevraagd zich geblesseerd af te melden voor haar 200 meter van maandag, en gegaslight dat het haar eigen schuld was. Onder begeleiding van "coaches" moest ze naar het vliegveld om teruggevlogen te worden naar Minks. Dat wilde ze niet en ze heeft bij het IOC aan de bel getrokken. Laatste nieuws is dat ze in het Poolse consulaat zit, met steun van het Japanse MinBuZa. Tamelijk spannende postcommunistische zondagmiddag met filmpjes en verslag in deze tijdlijn of deze tijdlijn, vertaling van een interview met de atlete bij Oostblokkenner Geert Jan Hahn. In haar eigen land zijn staatsjournalisten overigens pas echt tuig van de richel. Benieuwd wat de EU zal doen...

Ze dreigt te worden gezelfmoord!