Race Day in Hongarije en aangezien we het van Max niet meer over de crash van twee weken geleden mogen hebben kijken we even vooruit. Verstappen start P3 met een gloednieuwe motor achter zijn rug en twee Mercedessen voor zijn neus. Bij een droge baan kan hij mogelijk in de eerste ronden profiteren van zijn zachtere banden, maar tot nu toe lijkt de onsportieve Hamilton de snellere auto te hebben in goulashland. Maar er is hemelse hulp, want vanmorgen regende het nog flink tijdens de F3-race en ook nu vlak voor de start komen de druppels naar beneden. Een regenrace kan de Red Bull helpen, maar dan moet Max niet net als vorig jaar onderweg naar de start crashen. Op de Hungaroring is inhalen in principe goed mogelijk, dus hopelijk zorgt dat ook voor voldoende actie in de rest van het veld. Gasly zal er alles aan doen om zijn uitstekende kwalificatie (P5) te verdedigen, terwijl onder meer de McLaren van Ricciardo (P11) en de Ferrari van Sainz (P15) staan te trappelen om de gefaalde zaterdag goed te maken. We pakken er een Dreher-biertje bij, steken een parapluutje op en gaan even goed zitten voor de laatste race voor de zomerstop. Om 15:00 uur is het lights out and away we go. Go Max, pak die Mercedessen!

UPDATE: Bottas ramt in bocht 1 Norris en daardoor ook Verstappen van de baan. Max kan door, maar ligt laatste. Rode vlag vanwege rotzooi op de baan.

UPDATE: Ocon wint zijn eerste race! Hamilton sukkelt terug naar P3 en Max P10.

UPDATE: Max verliest de leiding in het kampioenschap aan Hamilton. Nu zomerstop en over vier weken terug in België.