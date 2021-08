@King of the Oneliner | 01-08-21 | 19:30: Helemaal waar en ik begrijp je standpunt. Persoonlijk heb ik er overigens geen probleem mee als mensen niet kiezen voor vaccinatie want ik vind de vrije keus een groot goed. Zo lang de keuze maar weloverwogen gemaakt is.

Maar vandaag liet iemand mij een twitterbericht van ene Pauliene Van Steijnen zien. Dat blijkt een strafrechter te zijn in Noord Holland. Zij gaat in dat bericht met gestrekt been in tegen vaccine-weigeraars.

En als iemand met zo'n positie zich op zo'n wijze uitlaat, vind ik het toch wel eng worden ....

Oh sorry, maar on topic: Wolf in NL is kut.