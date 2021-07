Shithole Country. Nederland is het nu ook officieel. Na kutland zijn we nu ook schijtland. Want poep is de kanarie in de kolenmijn, en de olifant in het kleinste kamertje. Het RIVM gaat die viruspoepdeeltjescontroles intensiveren, opdat er nog sneller kan worden ingegrepen bij oplaaiende virushaarden. Snappen we helemaal. Want als we het viruspoepgrafiekje erbij pakken (zie boven) dan zien we De Vierde Golf gewoon aangekondigd worden. Stap 4 van Het Versoepelings Openingsplan werd op 26 juni genomen. Op 28 juni ging u weer naar uw trusted workplace kantoor en op 30 juni zagen we De Sletzomer al terug in de oplaaiende cijfers. En toen moest dat beruchte julo-weekend met het Sharon Dijksma SletFeest nog beginnen! Nu niet denken: wat een goed nieuws, de overheid zorgt echt voor ons. Ze kunnen in het riool ook zien wat u gesnoven, gezopen en gegeten heeft, dus ga er maar vanuit dat er hele vervelende maatregelen aankomen (alleen nog 0.0 en suikervrije meelwormen in de schappen van de supermarkt). Dat wordt poepen en piesen in de bosjes!