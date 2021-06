Nou mensen. Omdat Hugo de Jonge het zegt met zijn melkmuil mogen 'we' weer een deel van de tijd naar kantoor. En als Hugo de Jonge zegt dat iedereen van de brug moet springen doen we dat ook maar gewoon. En dan krijgt u dus zo'n artikel. En zo'n artikel. Wat moet je eigenlijk aan naar kantoor??? Blijkbaar heeft 470 dagen kantoorpauze totaal incompetente debielen gemaakt van sommige mensen dat ze van gekkigheid niet meer weten wat ze aan moeten. Mens, gewoon kleren en anders vraag je maar aan een ander: "Frits, doe jij een rok of een jurk aan?" Dan weet je het, of durf je geen vragen meer te stellen nu je mentaal bent versmolten met ICQ? En is er eigenlijk pauze? Nee Miep, jij moet van 8 tot 20 onafgebroken uit de ramen turen. Annette is nooit meer verkouden en de collega's van Leonie zijn best aardig al was er eentje veel kleiner dan verwacht. Ongelooflijk zeg. HIJ WAS KLEINER. Mag je werkgever eigenlijk dingen verplichten? Krijg je thuis ook een kopje koffie? Lult Jeroen van sales opnieuw de oren van je kop? Laat Margriet van HR nog steeds van die bruine strontkorsten achter in de plee? Stinkt Rob nog steeds naar Fragance de Lijk? Drinkt Thier nog altijd een half flesje chardonnay tijdens de lunch? Is Samantha eigenlijk al dood? Smaakt de koffie nog naar uilenzeik? Jezus wat spannend, zo'n eerste kantoordag, hadden we maar kwaliteitskranten om de boel te duiden.