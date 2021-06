Vanavond Sigrid Kaag, Bart Nijman, Shula Rijxman en iemand van de VPRO Marion Koopmans bij Op1. Want het GAAT WEER FOUT!!!1! En al helemaal in de groep 20-29 (kaartje via YorickB). Dat is de kliek die zonodig op een Baleaar een bezopen Brit (m/v) eroties moest bepotelen. We hadden gehoopt de zin "stijgende lijn bij oranje" in een voetbal-topic neer te tiepen. Maar helaas. De Vierde Golf komt eraan. Jeugd van tegenwoordig, BEDANKT. Volgende week weer mondluiers in de Hema, alcoholsloten in de Appie, Gommers & Kuipers weer op televee. Met dank aan 20-29 & Baarle-Nassau! Wij zijn "om niet" dingen halen in China. Kunnen jullie ff 100 meloen voorschieten, VWS?

Groeten uit Mumbai

Groeten uit Mallorca

En bedankt he!

Groeten van Jelmer

Groeten uit Engeland