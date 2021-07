Jens & Mark op het stoepje van Marks nieuwe stulpje?

Gerucht uit de hogere regionen van de Haagse binnenwereld, bovendien te goed om dood te checken: de formatie ligt stil omdat het kabinet druk bezig is om voor demissionair premier Rutte een functie elders te zoeken. Het wegwerken van Pieter Omtzigt smaakt naar meer, en het zou in één klap de olifant weghalen uit de Stadhouderskamer. Vraag is alleen: welke job? De voorzittershamer van de Europese Rekenkamer wordt volgend jaar vacant, maar iets zegt ons dat Rutte beter wegblijft bij bonnetjesneukers. Een andere gekende diplomatieke exit-via-giftshop is de route-Dries van Agt: die werd nadat hij definitief was uitgespuugd (inmiddels als commissaris van de koningin in Noord-Brabant) een ambassadeur werd voor de EU in Japan en later de VS.

Maar Dries moest nokken wegens ruggengraat en heeft ook op zijn 150e nog last van visie, dus die valt ook af. Maar vrees niet, de GeenStijl Algemene Roze Bestuursdienst heeft wel een mooie job voor iemand die niet vies is van onmogelijke bondjes sluiten en ondanks bergen onderste stenen, toch Rusland te vriend weet te houden. Eindelijk Jaap de Hoop Scheiden onze wegen: de NAVO heeft je nodig, Mark! Volgend jaar zwaait Jens Stoltenberg af als secretaris-generaal. Who else dan iemand die lachend nee durft te zeggen tegen Trump én naturally truly gezellig omgaat met democratische Potussen, is de perfect man for the job? De Amerikaanse generaals die de militaire tak leiden willen van de politieke chef niet teveel tegenspraak, dus daarmee zit Mark ook al tot in zijn diepste vezels op één lijn.

Hij ging in juni al op sollicitatiegesprek koffiedrinken bij Stoltenberg. En op de NAVO-top twee weken later sprong de minpres opzichtig middenin de ruzie die Joe Biden had met Angela Merkel en Emmanuel Macron, die hun droom van een Europees leger steeds dichterbij zien komen. Rutte ‘brutally rejected the idea’, merkte de Daily Express op. Die krant weet dingen over Nederland. Een beetje Boekestijn ziet dan ook precies de verborgen boodschap in bovenstaande ietwat saaie pastiche die de NAVO-beeldvoerders lieten maken van de verlovingsfoto.

En jawel, het werkt: Rutte wordt genoemd. Hij is volgens Politico dan wel een outsider, maar Dalia Grybauskaitė is dan weer geen besties met Macron, en die hakt met Biden uiteindelijk de knoop door. Hoe je Franse furie weglacht, heeft Rutte wel door. Vorig jaar zette Nederland volgens Macron de toekomst van de EU op het spel, maar zet die twee aan tafel boven een brioche met paling en foie gras in Scheveningen, en hij verkoopt je nog voor de koffie zijn principes en water voor de zee vin rouge voor de wijnkelder de l'Élysée. Bovendien zijn Biden en Macron het al lang eens over het doel: reconstruire mieux.

Deze uitvlucht naar voren tovert bovendien in één klap de obstakels weg in de kabinetsformatie: Sigrid Kaag kan met opgeheven neus vaststellen dat hun wegen hier scheiden, Gert-Jan Segers mag zijn uitgespuugde meloen uitspugen en de VVD kan geschiedenis schrijven (en tegelijkertijd D66 overbodig maken) door Tamara van Ark naar voren te schuiven als nieuwe en tevens eerste vrouwelijke premier. Alle overgebleven idealen van #teamkaag zijn immers wel verwezenlijkt als in het Catshuis straks een mannenbroeder van de SGP als ‘first lady’ de was strijkt en de piepers jast. Behalve op zondag natuurlijk. Dan snijdt Tamara het vlees. Als het tenminste lukt om alle nekpijntjes zachtjes weg te masseren. Je kan het, Elbert!