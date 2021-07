Het is inmiddels een haperende plaat, maar aangezien Mark en Sigrid in stomende achterkamertjes werken aan de Rutte 4-liefdesbaby moeten we het toch even benoemen: de premier loog weer eens tegen de Kamer. Deze keer over Rusland waarvan begin dit jaar bleek dat we toch nog contact onderhielden ondanks dat we officieel best wel boos zijn om MH17. Maar ja, als het grote geld lokt, dan is die onderste steen plots minder belangrijk. In de uitleg aan de Kamer ging het volgens Mark om "een vrije gedachtenwisseling", maar die claim is inmiddels volledig kapotgewobd door Follow The Money. Uit de opgevraagde documenten (die je hier kunt vinden) blijkt dat de overheden wel onderlinge afspraken maakten. "Dat gebeurt zelfs op uitdrukkelijk verzoek van Nederland." Tegenover de Tweede Kamer schetste de minst transparante premier ooit een verkeerd beeld van de gesprekken en essentiële documenten die het tegendeel bewezen werden achtergehouden. Het is kenmerkend voor de Doctrineman die keer op keer beterschap belooft en iedere keer weer keihard wordt ontmaskerd als de tegenmachthatende Pinokkio des Vaderlands. Dit politieke onkruid verwijderen lijkt zinloos, want in een volgend kabinet steekt hij zijn kop weer gewoon tussen de voegen door. We komen maar niet van hem af en dat is pas een ongekend onrecht.