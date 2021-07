1989. De Val van de Muur. Het wankelende communisme. De vrijheid van het volk. Het begin van het einde van de geschiedenis. En Mark Rutte, destijds 22 jaar, die in het JOVD partijblaadje als voorzitter schrijft over de politieke doctrines van die tijd en zich beklaagt over de "ondoorzichtige structuren" waarin "vóórkoken, buiten de openbaarheid eerder regel dan uitzondering is". Nou ja zeg. Het is alsof we de Mark Rutte van 1989 lezen over de Mark Rutte van 2010 tot heden, die het systeem nog verder van de wal in de sloot heeft geholpen door een politieke cultuur te kweken waarin politieke verantwoordelijkheid in ambtelijke verontwaardiging is vervallen. Bijvoorbeeld in het toeslagenschandaal: een juriste heeft een lijstje opgesteld van topambtenaren van de Belastingdienst waarin ze zich hooghartig beklagen over het ongekende onrecht dat hén wordt aangedaan. En wat te denken van VWS en de onwettige behandeling van de Wob, hieronder? Ja, de Mark Rutte van 2021 zou waarlijk iets kunnen leren van de Mark Rutte van 1989. Bijvoorbeeld dat het hoog tijd wordt to tear down his wall.



(Artikel via Guus Valk)

Ondoorzichtige structuren, zei u?

MAAR WEET JE WIE WAARLIJK OP ZAL STAAN?