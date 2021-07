Excuses aanvaard. Bedankt dat je wel de sleutel onder de deurmat had gelegd!

Playlist GeenStijl Café Mega Mix 65:

1. Kula Shaker - Hush (1997) - @prekert

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978)

4. Black Flag - Rise Above (1981) - @Datgingniegoed

5. Rick Hale & Breea Guttery - Fly Me to the Moon/Lucky (2016) - @letopuwzaak

6. Volumia - Ik vlieg Ik Zweef (1999) - @RickyLaRue

7. Yes - Roundabout (1971) - @Deksmaat

8. Joe Jackson - Real Men (1982) - @Roos

9. Olivia Newton-John - A Little More Love (1978) - @Hetkanverkeren

10. Cocteau Twins - Grail Overfloweth (1982) - @Rhenium

11. The Prodigy - Poison (1994) - @The-loopy-cowboy

12. KALEO - Break My Baby (2021) - @komtdatschot

13. Norwell - Celestial Bodies (2017) - @Lorejas

14. The Motions - Wasted Words (1996) - @Kijkeensaan

15. Procol Harum - Homburg (1967) - @Amsterdamsko

16. The Avalanches - Frontier Psychiatrist (2000) - @Krokettenfabriek

17. Warhaus - Leave With Me (2016) - @Robert Haynes

18. Modjo - Lady Hear Me Tonight (2000) - @Basil Fawlty

19. Johnny Guitar Watson - A Real Mother For Ya (1977) - @Freezzz

20. Lennon/Ono with The Plastic Ono Band - Instant Karma (1975) - @De_Denker



Bonustrack: Normaal - Ballade Van Een Muzikant (1985) - @reservebelgië