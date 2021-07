Het zit zo: wij kennen een hardnekkige roddel maar hebben nul bronnen die het kunnen bevestigen. Maar omdat het over de VPRO (NPO) en Sigrid Kaag (D66) gaat willen wij er graag vanaf. Normaal zouden wij nooit zoiets vuigs doen als zo maar een roddel naar buiten gooien, want wij zijn altijd tantoe journalistiek verantwoord en we hebben het ethische besef van een aubergine wollah. Maarja. Het gaat over de VPRO (NPO) en Sigrid Kaag (D66)! Supersappig en relevant vandaag de dag. Moeten wij die roddel dan zomaar voor ons houden? Met helemaal niemand delen? Doen alsof we het nooit hebben gehoord? Ons gedragen alsof we Ralf Bodelier zelve zijn? Alsof we Volkskrant lezen, botergeil worden van Joris Luyendijk, bakfietsend tweeverdienen en D66-lid zijn geworden omdat we graag de nuance opzoeken en het populisme willen bestrijden? Nee hè? Nee. Daarom laten wij het vrij en verlossen wij onszelf van deze kwelling, dit loodzware roddeljuk wat al weken op onze schouders drukt. Wij gooien die sappige roddel over de VPRO (NPO) en Sigrid Kaag (D66) nu, hier, helemaal open. Met aan u de vraag: is het ook echt waar? Klopt dit? Zou dit echt zo zijn? U bent onze twee onafhankelijke bronnen en als u zegt 'dit is waar' dan staat het vast. Amen.

De sappige roddel in kwestie:

Sigrid Kaag (D66) zou dit seizoen eigenlijk te gast zijn bij het NPO-televisieprogramma Zomergasten (VPRO). Maar vanwege die hilarische fuckup van de VPRO (D66) en hun beslist niet onafhankelijke pro-D66-Kaag-documentaire (NPO) is Sigrid Kaag (D66) op het allerlaatste moment afgezegd als Zomergast. Uit angst voor teveel ophef. En kwetsende roddels. Lol. Ga maar na: is het niet opvallend dat Zomergasten bijna elk seizoen soms af en toe weer tenminste één politicus te gast heeft en dit seizoen ineens niet? Hmmm? Dat kan toch geen toeval zijn? Dat moét bijna wel waar zijn! Immers, de VPRO (D66), met als dagelijks bestuur iemand die vuist-in-endeldarm-lid is van D66 (een onderdeel van de NPO (D66) met als dagelijks bestuur iemand die D66 stemt) was overduidelijk net lekker op weg met progressieve ijskoningin Sigrid Kaag (D66) anders ja nu vooruit duwen. Eerst die propagandadocu vlak voor de verkiezingen, vervolgens in Zomergasten nog eens drie saaie lange uren extra blinde aanbidding door intellectueel hoger opgeleiden op zondag om de laatste stukjes sociaalliberale sushi door de wasabi te halen. Je voelt meteen hoe dat de ultieme natte VPRO-droom had moeten worden. Ja mensen, deze roddel kan haast niet anders dan waar zijn.

Toch?