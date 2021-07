Banen. Banen. Banen! Buitenkansje mensen. VVD-witgoedbedrijf Bente Becker is op zoek naar kundige hands-on mensen die 700 Miele's (per week) kunnen verstouwen naar een gratis statushuurhuis in een gezellige nieuwbouwwijk te Asielplagië, Nederland. Vacature is alleen te lezen voor en door kapotgeëxcelde D66-consultants met een EU-vlaggetje in de naam. Affiniteit met Nederland is nergens voor nodig, maar je moet wel diverse persona's kunnen ontwikkelen welke een correctie belichaming vormen voor de volledige en dynamische klantreis. In Gewoon Nederlands: je moet je niks aantrekken van zeurende winkeliers en beurse buschauffeurs in Ter Apel en omstreken. 32 uur per week, dus das helemaal niks. U heb nog twee dagen om te solliciteren. NEEM CONTACT OP VIA WHATSAPP.

Klantreisje over Kanaal