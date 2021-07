Niet helemaal eens. Als azc's nou eens voorzien zouden zijn van een zeer degelijke voordeur in de vorm van extreem strenge toelatingseisen zodat je alleen de échte vluchtelingen uit IS gebieden, dus hosmo's en non-moslims die hun leven daar niet zeker zijn een goede plek kan bieden voor zolang dat nodig is dan heb ik er geen problemen mee. We zijn geen onmensen he? Wat wel onmenselijk is is hele hordes schorem binnenhalen die precies daarmee doorgaan wat ze ginder ook al deden: anderen het leven onmogelijk maken. Als je die troep linea recta terugstuurt ben je van 3/4 van de instroom af en wat er overblijft kan weer terug als het land waar ze vandaan komen weer soort van veilig is. Helaas gaat dat allemaal niet gebeuren dus blijven azc's broedplaatsen van geweld, criminaliteit en islamradicalisering. En dat is de fout van al die geitenwollensokken met oogkleppen op, dáár moet u zijn, niet bij de échte vluchtelingen.