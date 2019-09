...nevermind, dat is er wel. Rond COA-locatie Overloon (800 plekken) verdwijnen opvallend veel fietsen. Een half jaar terug wilde het CDA een meldpunt voor mensen die hun rijwiel terugvonden op het asielzoekerscentrum, maar dat meldpunt kwam er niet. Want stel dat je een patroon gaat zien, terwijl de nieuwsbrieven van het COA net zo lekker kritiekloos kneuterig zijn. Dat willen we toch niet laten kantelen? Bovendien: in april waren de gestolen rijwielen vooral afkomstig uit Overloon, en werd het naastgelegen Stevensbeek nog gespaard. Dus zo erg was het allemaal niet. Een artikel uit het lokale krantje, dat we kregen opgestuurd, laat echter een verschuiving zien in de afgelopen zomer: "Eerst hebben ze in Overloon alle fietsen gejat op de looproute naar de supermarkt en omdat daar de fietsen op zijn, is nu Stevensbeek aan de beurt." Als je de kaart er bij pakt, zie je dat de locaties van die negen gejatte fietsen inderdaad op stenigingsafstand van elkaar liggen in het ongeveer 700 zielen tellende gehucht (asielzoekers niet meegerekend). En als je dan als wethouders naar de wijkagent wijst, en de wijkagenten schrijven alleen maar wat lijstjes, dan moppert een dorpeling zichzelf uiteindelijk vanzelf naar onze mailbox. Niet dat we daar die fietsendiefstallen mee oplossen. Maar dan blijft het in ieder geval niet ongezien. Hebben we dat toch, in dit foutloze land van melk en honing.