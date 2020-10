Toen we de straatnaam 'Stevensbeekseweg' lazen, hadden we al een lichtgetint vermoeden. Aan die verbindingsweg tussen Overloon en Stevensbeek is namelijk een azc gehuisvest, dat al langere tijd in verband gebracht wordt met inbraken, diefstallen, fietsvermissingen en een gemeentelijk advies (!) om een goede hond aan te schaffen. Nou, dat heeft de 76-jarige buurman van het azc niet bijtijds gedaan, want de 16-jarige inbreker die hij betrapte en die hem het ziekenhuis in sloeg, blijkt een Marokkaanse veiligelander die zijn intrek genomen had in het IND-hotel aan de Stevensbeekseweg. (Zou ie wel echt 16 zijn, of ie het de zoveelste 25-plusser die liegt over zijn leeftijd?)

Niet te snel somberen, er is een lichtpuntje in deze zaak: de burgemeester van Boxmeer (waar Overloon onder valt) is WOEST: "Ik neem deze zaak zwaar op; wie aan mijn mensen komt, komt aan mij. Deze rotzakken verpesten het voor de rest. Mensen die vluchten uit onveilige landen willen we graag helpen, maar dit doet het imago van asielzoekers geen goed. Met nadruk wil ik stellen dat het om jongeren gaat uit veilige landen. Asielzoekers op [de landelijke lijst overlastgevende asielzoekers] worden extra in de gaten gehouden, we pakken ze stevig aan. Maar deze verdachte stond er nog niet op. Nu wel. Deze zullen we niet meer in azc Overloon tegenkomen, daar zorg ik voor.”

Nou, die wordt dus na een paar dagen hechtenis en een stevig foeigesprek overgebracht naar een ander azc in een ander argeloos provinciedorp, waar hij andermaal zijn aanvraagtraject voor een asielstatus & verblijfsvergunning tot in de eeuwigheid zal oprekken omdat 'kansloos' in Nederland betekent dat je voor eeuwig in de peperdure papiermolen tussen IND, azc & juridische asielindustrie blijft zweven. Dát zal 'm leren.