Ik schreef in het topic hierna dat een maatschappij / samenleving geen sociaal experiment is. Misschien dat de trias politica dat riedeltje verplicht collectief voor aanvang van hun werk kunnen opdreunen, zouden er heel wat verstandiger beslissingen worden genomen.

Oh, en omdat we toch met proefprocessen bezig zijn, misschien een idee voor een onafhankelijke advocaat in ruste ( Theo ) om als het misgaat bij deze Libier elke keten in de schakel die erbij betrokken was, vanaf de eerste asielaanvraag tot het regelen dat hij niet meer onder toezicht stond aanklagen wegens ambtsmisbruik, plichtsverzuim, faciliteren van terreur en als er onthoofd gaat worden medeplichtig aan moord maken. Eens zien hoever we komen, gaat in ieder geval een signaalwerking van uit.

Zo klaar met dat onverantwoordelijke gedrag van de boven ons gestelden. Ik geloof ook niet dat het naiviteit of oprecht begaan is met, ik denk dat het kwaadaardigheid icm verdienmodellen icm uitrollen van totalitaire controlemaatregelen is.

Wat ik met dat laatste bedoel, een voorbeeldje. Jaren 90 verdwenen de parkeermeters uit het straatbeeld omdat een paar "jongeren" die dingen nogal eens leegtrokken. Ipv daarop te handhaven kamen er automaten en later apps en weet ik veel wat voor ongein met uiteraard enorm opgeschroefde kosten en tarieven want meer fte's. Dus 99,999999% van de NL-bevolking moest bloeden voor wat misschien slechts een paar 100 stukkies onverlaat uitvraten. En zo gaat het met alles. Tuig zorgt voor overlast in het OV, prompt plaatsen we poortjes. Echt, ik ben opgegroeid in de 70's en 80's, on-voor-stelbaar als je ziet wat voor abstract dystopische samenleving dit is geworden. Terwijl ons altijd het Oostblok als schrikbeeld werd voorgehouden met haar absolute controle en nul komma nul persoonlijke vrijheid. Nou, we zijn inmiddels hard op weg...