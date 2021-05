Moest trouwens vandaag hard lachen. Engelse maat van mij stuurde een meme.

Australische vent staat diep in de nacht ergens te pissen en maat zegt: (lees met Aussie accent)

- you know that's a felony

- What?

- You know that's a felony.

- What?

- A grown up man holding a kid's dick.

Hahaha! Aussie humor is net zoals Engelse humor zo goed.