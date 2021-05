Zooooo dat was het dan. Op de enige plek in het land waar de essayvereniging van de gecrashte uilenmelker TB nog iets te vertellen had is het afgelopen. Nu wél ineens. Racistische appjes, antisemitisch gelul, boreale drek en die 80.000 andere incidenten op het Hauptamt waren nog geen enkel bezwaar. Maar de vvd, zelf ook al zo'n toonbeeld van politieke stabiliteit, is boos omdat Hans Smolders (gaat mee met Wybertje McZetelroof) eruit naait. Het 'ja maar Brabant is geen Den Haag'-frame was al enige tijd onhoudbaar: "Het afgelopen jaar heeft een groot aantal FvD-incidenten plaatsgevonden die de VVD zwaar op de maag liggen. Het recente vertrek van weer een FvD-Statenlid is nu voor de VVD de directe aanleiding om het vertrouwen op te zeggen (...) Daarnaast is gebleken dat 'Den Haag is Den Haag en Brabant is Brabant' niet vol te houden is. Telkens weer zijn landelijke perikelen bij Forum voor Democratie van negatieve invloed op de politiek in Brabant", aldus de vvd.

En nu zit Brabant met de honderdste politieke crisis in een paar jaar - een crisis die ook helemaal niet te verwachten is als je in zee gaat met een bij elkaar geveegd clubje Bootsjungen, kleuters, hele en halve nazi's, idioten, complotdenkers en incapabelen. Welnu, nu kunnen ze zich in Brabant eindelijk weer zónder het FvD bezighouden met halszaken als hobbelige fietspaden, volle prullenbakken op de markt, de smaakjes thee in het Provinciehuis en struikelende mensen over de kleur paars op gaybrapaden.

Uiltjes zijn boos