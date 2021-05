Dat is de juiste formulering. Het is Baudet die er een totale puinhoop en soap van maakt. Dat is echt heel jammer want hij is wel degene die een in de basis mooie politieke beweging een enorme boost heeft gegeven. Die veren in de reet mag hij van mij behouden.

Ik volg hem al vanaf dat Forum een forum was. Op een rustige, fatsoenlijke manier trad hij in de publieke schijnwerpers met zijn visie op de maatschappij en uiteindelijk een politieke partij begonnen. Prima standpunten, en dat blijft. Helaas is hij gek gaan doen en lijkt meer te genieten van provoceren dan iets met zijn mandaat te doen. Er is wel eens geopperd dat Baudet eigenlijk helemaal geen zin heeft in het werk als volksvertegenwoordiger. Dat mag, maar dan moet je je niet verkiesbaar stellen. Hij mag zijn wie hij is, maar ben je gekozen in de TK dan heb je ook een verantwoordelijkheid naar de kiezers die je partij hun stem gaven.

Ik denk dat van Haga en die anderen eigenlijk juist handelen en feitelijk de standpunten van Forum continueren, net zoals JA21 al deed.

Zou eigenlijk wel sjiek zijn als deze 3 zich aansluiten bij JA21 want waar ik eigenlijk wel doodmoe van ben, is al dat gesplitst in net een andere beweging terwijl in de grote lijnen Haga, JA21, Forum in dezelfde stroom zitten. Feitelijk SGP en PVV ook hoewel daar op punten wel een zekere afwijking te zien is.

Ga eerst maar eens met elkaar overeenkomsten zoeken en die zijn er op migratie, integratie, milieu, EU, een idioot grote en bureaucratische overheid.

Daar zie ik heel veel overeenkomst tussen genoemde partijen, inclusief PVV en SGP.