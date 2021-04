Ach, Sidje. "(...) but a wicked man, though a king, is a slave. For he serves, not one man alone, but what is worse, as many masters as he has vices." Misschien wel het kortste vierjarige kamerlidmaatschap ooit, en we zijn nu vooral benieuwd of hij gebruik gaat maken van zijn zes maanden wachtgeld. Dat valt na twee weken kamerlidmaatschap immers "binnen de de wetten die in Nederland gelden." Maar goed, Kaag was eventjes niet onder de indruk van de letter van de wet. "Ik denk dat ik meer geschrokken ben van de mogelijke risico's, de kwetsbaarheden, (...), jongens in dit geval, in hun pubertijd. En als er een mogelijk risico is op machtsmisbruik, status, dat dit een disproportionele invloed kan hebben in het aangaan van een seksueel contact, dat baart mij zorgen als mens, als politiek leider, maar ook als moeder."

Ja, dat is allemaal wel leuk natuurlijk. Feit blijft wel dat D66 op dag 1 van Smeets kamerlidmaatschap (31 maart) kennis nam van beschuldigingen aan zijn adres, maar pas eergisteren een officieel onderzoek startte. Gevraagd of de kwestie gezien de aard en omvang niet al naar boven had moeten komen tijdens de gesprekken rondom kandidaatstelling, antwoordt Kaag: "Ja, idealiter wel. Maar ik kan u wel zeggen, er worden verregaande gesprekken gevoerd, maar ik denk dat geen enkele partij vraagt naar direct messaging van seksueel getinte boodschappen, bijvoorbeeld."

Maar als er tijdens 'verregaande gesprekken' geen vragen gesteld worden over (seksuele) handelingen die iemand chantabel maken, wat maken die gesprekken dan zo verregaand?

Zijn Laatse Tweet