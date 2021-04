Het wordt nou een keer toegegeven in de formatie dat Kamerleden nooit een bal hadden te vertellen in de kamer, alleen een toneelstukje opvoeren terwijl de uitslag van tevoren al bekend was. Geert Wilders heeft 20 jaar in de kamer staan blèèren voor €110.000 per jaar terwijl hij van tevoren wist dat hij helemaal niets zou bereiken. Stemmen op Groenlinks voor meer immigranten, nou je hoorde Jesse tegen de verkenners toch zeggen dat alles bespreekbaar was.

Al die partijprogramna's zijn een wassen neus en compleet zinloos om op te stemmen. De kiezer wordt zo erg gefopt. Alleen als ze een paar stemmen tekort komen, zoals nu als Christenunie niet meer meedoet met Rutte, dan heeft Syl die ene meerderheidsstem en maakt de dienst uit in het land. Al het overige is slechts voor het pluche warm houden.

Zelfs kamerleden van de coalitiepartijen zitten vier jaar als zombies in de kamer en doen niets anders dan klep houe want regeerakkoord is potdicht getimmerd. En daar hadden ze ook nooit wat in te zeggen.