Nee, want ik heb er niet op gestemd, sterker nog dit zooitje motiveert mij alleen maar om nog meer, meer, meer belasting te ontwijken. Democratie is dictatuur van de meerderheid, en werkt ook niet zie Churchill.

Neem nou bijvoorbeeld de Schoenen, op zo'n post wil je bijvoorbeeld een Ernst Kuipers, of een andere specialist in ieder geval een deskundige. Of nog erger een Grapperwaus die niet weet wat Encryptie is... die gast is verantwoordelijk voor Cybersecurity. Politiek beloont incompetentie, omdat het volk kennelijk incompetentie waardeert (of alles wat de media propageert voor zoete koek aanneemt). Of als laatste voorbeeld, die komiek van Oekraïne een komiek als leider van een land wtf? Ik bedoel ik kan Hans Teeuwen erg waarderen maar zie hem niet echt als premier.

Voer de meeste dingen moet je hier in Nederland een diploma, of bewijs van competentie hebben en terecht (rijbewijs, arts, notaris etc.) maar kinderen mag iedereen hebben en stemmen mag elke halve tamme??? Ik vind dat raar.