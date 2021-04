Tweede paasdag, een dag van NIKS. Koud en guur met hagel, regen, sneeuw, wind, ellende. Met uw buurtschap een paasvuur bouwen mag niet. En al had het wel gemogen, dan nog was het schijtweer. Uw kleding ruikt dus een keertje niet naar bier, modder en rook, maar uw kleding ruikt naar frisse Witte Reus met een meurend vleugje regelzucht van Hugo de Jonge. Naar de meubelboulevard mag niet. U had toch geen bank nodig, u ging voor het verhaal. Bij de schoonmoeder op visite mag niet wegens te veel mensen over de vloer en GOD wat baalt u ervan. Er is een beetje voetbal straks, de Keukenkneuzencompetitie, maar daar mag u niet heen. U mag niet op het terras en dat is vandaag toch geen aanrader, op het Museumplein staat u ook maar tussen de Tinus de Tokkies uw pamper vol te broekhuilen, de paasautorit is afgelast, het paastoernooi is afgelast, de paaspuzzeltocht gaat niet door, de andere paasautorit is geen zak aan, paastennissen gaat 'm ook niet worden en paaswandelen al helemaal niet want u bent geen opoe. U mag alleen naar de kerk maar God bestaat niet en Jezus is zo dood als een pier. BINNEN BLIJVEN DUS! Houtkachel aan, muziekje, piepklein puzzeltje, bouw een gezellig autootje of ga gezellig de hele dag in de comments hangen. Kan ons het schelen. Na de klik random kijkvoer. Zalig Pasen!

