Toch zijn er in NL afgelopen 5 jaar meer mensen vermoord namens allah dan afgelopen 50 jaar namens god. Terwijl hier toch veel meer christenen dan moslims wonen. En in de rest van Europa zien we datzelfde beeld.

Persoonlijk vrees ik die moordpartijen dus meer dan het eventuele verdwijnen van de koopzondag.

Je wijst er op dat de meest conservatieve SGP-er in theorie bijna half zo extremistisch zou kunnen zijn als de meest tolerante denk-stemmer. Maar zelfs de meest conservatieve SGP-er predikt geen geweld. In de Nashville verklaring die door een enkele SGP-er werd ondertekend staat niks over het onthoofden van mensen. Dat is essentieel.

De Nederlandse afdeling van Erdogans AKP-partij *denk* wilde de onthoofding van leraar Paty in Frankrijk belonen met een verbod op Vrijheid van Meningsuiting.

Alsof 1400 jaar islamitische terreur het gevolg is van Vrijheid van Meningsuiting. Christenen in West Europa zijn al eeuwen gewend aan kritiek en satire. Ze hebben al eeuwen geen cartoonisten of leraren vermoord. Het wordt tijd dat de islam het jaar 666 vaarwel zegt.

Het christendom bedreigd onze Vrijheid van Meningsuiting niet.

Niet met wetgeving, en al helemaal niet met geweld.

De islam bedreigt onze Vrijheden wel, zowel in de politiek (ook via de linkse partijen); als met een constante dreiging van geweld. Homo's worden weggepest uit islamiserende wijken, niet uit christelijke wijken. Holocaust-onderwijs is onmogelijk op islamiserende scholen, niet op christelijke scholen.

Het Franse blad Charli Hebdo bracht vele tienduizenden anti-christelijke cartoons uit, zonder problemen. Een tiental cartoons over de religie van de Waanzinnige Wreedheden leidde tot een bloedbad.

Dat is het verschil.