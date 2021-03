Die herhaalmeldingen is iets van de jaren '90, tegenwoordig kan je je in NL maar een keer aanmelden. Het is wel zo dat ze zich vaak ook in bijvoorbeeld Duitsland of België hebben aangemeld.

Pertinent onwaar is dat 11.000 statushouders = 11.000 nieuwe Nederlanders;

- de meeste niet-statushouders blijven ook hangen;

- de statushouders kunnen vanaf dat moment gezinnen hierheen halen.

Dat is waar iedereen zich in vergist. Toen het werven van gastarbeiders in Marokko stopte in 1973 waren er 72.000 Marokkanen in NL; in 2008 waren dat er ruim 335.000. Daar gaat het fout, de nareizigers die vaak niet worden meegewogen in immigratiecijfers..