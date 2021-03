Outgoing State Secretary Mona Keijzer of Economic Affairs and Climate (CDA) talks to the press when she arrives at the Binnenhof in The Hague, The Netherlands, for the weekly cabinet meeting, March 19, 2021.

Staatssecretaris Mona Keijzer van De Boel Opengooien En Kijken Waar Het Schip Strandt Zaken is positief getest op corona Beterschap Mona! Maar. Staatssecretaris Mona Keijzer van De Boel Opengooien En Kijken Waar Het Schip Strandt Zaken was afgelopen vrijdag wel gewoon aanwezig bij de ministerraad met alle ministers en stassen behalve Hugo de Jonge. Dat zijn dus 22 pingetjes van de Coronamelder, 22 afspraken voor een coronatest en 22 bewindspersonen die de komende tien dagen zo veel mogelijk thuiswerken. Zo kunnen we natuurlijk nooit versoepelen.

UPDATE: Zeiden we al. Advies aan alle kabinetsleden om te testen.