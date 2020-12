En? Hebben die dommerds de oorlog tegen de NVA en Vietcong al gewonnen? Genoeg body counts? Gaan we nog naar Cambodja of doen we nog iets met Laos?

gaan we de Ho Chi Minh route bombarderen of gaan we Rambo sturen?

't LIjkt net alsof 'de expertologen en deskundologen' vanaf hun eigen planeet hetzelfde algoritme uitvoeren als Nixon en Johnson. Kan ook niet anders natuurlijk, zelfde socio-genetische constitutie.

We kunnen natuurlijk ook beter advocado pulp in onze mond stoppen 3 maal daags, beschermt net zo goed als mondkapjes. Gewoon een soort van enkel blind RCT'tje opzetten en, zeg 5 jaar laten lopen, zeg met ongeveer 15.000 mensen. Wie durft 't aan? Krijgen we dan zo'n zelfde situatie als met asbestblootstelling: relatief laag risico (wel zeer heftig als je 't niet geheel toevallig hebt), maar een overmaat aan maatregelen, verdien model en succesievelijk een navenant gezichtsverlies?