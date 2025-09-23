achtergrond

Het StamCafé is een Amsterdamse kroeg

Koop dan

Jaja Rotterdam heeft ook gave kroegen en Den Haag heeft ook gave kroegen en Utrecht heeft ook gave kroegen maar Amsterdam heeft gewoon wel echt gave kroegen. Met Hazes, en kleedjes op tafel, en een Simply Wild in de hoek, en iemand roept 'boven spelen!', en een dikke kat die nooit uit de weg gaat, en mensen als Mien en Leen en Toos, en vale vitrage voor de ramen, en glazen aan het plafond, en af en toe een 'zangertje', maar vaak ook helemaal geen zangertje, en soms bitterballen maar niet als ze druk zijn want dan alleen ossenworst en oude kaas, en vier klaverjassers in de hoek, maar het allerbelangrijkste: niet allemaal van die ingewikkelde bieren uit ingewikkelde landen, maar gewoon Amstel of Heineken, van de tap, in een tulp. Een plek waar je het leven viert, of misschien vier je in godsnaam wel dat je uit Amsterdam komt. Dan ram je wat geld stuk op de bar, óf je geeft het uit aan een fotoboek óver die Amsterdamse kroegen. Met een beetje voetbal, Johan natuurlijk, maar hoe dan ook met heel veel cultuur. Alvast leuk voor onder de Sinterklaasboom enzo. Koop dan!

Deze dus

Tags: kroegen, amsterdam, voetbalcultuur
@Mosterd | 23-09-25 | 22:00 | 157 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

