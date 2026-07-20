Het is voormalig EU-commissaris Thierry "you can run but you can't hide" Breton's (ontslagen wegens zelfs voor Franse EU-begrippen te onuitstaanbaar) knevelkooi genaamd de Digitial Services Act versus het laatste Westerse land ter wered. En in die veldslag komt Trump nu met zijn eigen 'Freedom of Expression Declaration', waarmee zijn team aan het lobbyen is bij Europese staatshoofden, in de hoop ook hen te laten tekenen. POLITICO.eu zag een conceptversie van de Declaration in en schrijft:

"Trumps Witte Huis zal de komende Algemene Vergadering van de VN aangrijpen om aan te sturen op een wereldwijde verklaring over 'vrijheid van meningsuiting'; volgens Europese wetgevers is dit een niet-zo-subtiele sneer naar de tech-regelgeving van de EU. (...) In de versie van het document die POLITICO heeft ingezien, wordt kritiek geuit op "nieuwe wetten" en "regelgevingskaders" die volgens het stuk de vrijheid van meningsuiting wereldwijd in gevaar brengen, en wel in "historisch democratische landen". (...) De ondertekenaars moeten zich ertoe verbinden te erkennen dat het bestraffen van vermeend onjuiste uitingen – zoals 'desinformatie', 'misinformatie' of 'haatzaaien' – de vrijheid van meningsuiting in gevaar kan brengen, tenzij die inhoud direct aanzet tot geweld."

Kijk, die laatste zin, zo zijn ze dan ook wel weer! Natuurlijk volstrekt onduidelijk wat het juridisch zou betekenen als EU-lidstaten deze 'verklaring' 'tekenen'. Waarschijnlijk heeft dit hetzelfde juridische gewicht als de FIFA Peace Prize, maar het idee telt.