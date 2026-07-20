Trump opent aanval op EU Digital Services Act met eigen 'Freedom of Speech Declaration'
Nieuw front in de omni-oorlog!
The Trump administration will use the upcoming U.N. General Assembly to push a global “freedom of expression” declaration.— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) July 20, 2026
European lawmakers say it’s a not-so-subtle dig at the EU’s tech rules.https://t.co/zna3WGDxEU
Het is voormalig EU-commissaris Thierry "you can run but you can't hide" Breton's (ontslagen wegens zelfs voor Franse EU-begrippen te onuitstaanbaar) knevelkooi genaamd de Digitial Services Act versus het laatste Westerse land ter wered. En in die veldslag komt Trump nu met zijn eigen 'Freedom of Expression Declaration', waarmee zijn team aan het lobbyen is bij Europese staatshoofden, in de hoop ook hen te laten tekenen. POLITICO.eu zag een conceptversie van de Declaration in en schrijft:
"Trumps Witte Huis zal de komende Algemene Vergadering van de VN aangrijpen om aan te sturen op een wereldwijde verklaring over 'vrijheid van meningsuiting'; volgens Europese wetgevers is dit een niet-zo-subtiele sneer naar de tech-regelgeving van de EU. (...) In de versie van het document die POLITICO heeft ingezien, wordt kritiek geuit op "nieuwe wetten" en "regelgevingskaders" die volgens het stuk de vrijheid van meningsuiting wereldwijd in gevaar brengen, en wel in "historisch democratische landen". (...) De ondertekenaars moeten zich ertoe verbinden te erkennen dat het bestraffen van vermeend onjuiste uitingen – zoals 'desinformatie', 'misinformatie' of 'haatzaaien' – de vrijheid van meningsuiting in gevaar kan brengen, tenzij die inhoud direct aanzet tot geweld."
Kijk, die laatste zin, zo zijn ze dan ook wel weer! Natuurlijk volstrekt onduidelijk wat het juridisch zou betekenen als EU-lidstaten deze 'verklaring' 'tekenen'. Waarschijnlijk heeft dit hetzelfde juridische gewicht als de FIFA Peace Prize, maar het idee telt.
Dit is echt zo btw
Palantir CEO Alex Karp:— Jawwwn (@jawwwn_) July 7, 2026
“America seems to be the only western country that believes we will be around in 900-1000 years.”
“The problem in Europe is, none of the leaders believe they’re going to exist in 50 years.” https://t.co/bJ0tPFNSSg pic.twitter.com/jHJ4uBztP5
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