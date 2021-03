De PCR-test is het eens met alle Nederlanders: Hugo de Jonge? Negatief. Eindelijk een keer goed nieuws mensen. We kunnen weer naar de kroeg. We kunnen weer naar de Keukenhof. We kunnen weer naar de voetbal. We kunnen weer naar de McDonald's en dan genieten van de uitstekende sfeer die dat restaurants zijn bezoekers biedt. We kunnen weer naar de boekwinkel. We kunnen weer naar de IKEA. We kunnen weer naar de seksclub. We kunnen weer Dad's Army spelen op het Museumplein zonder dat ons demonstratierecht naar zijn grootje wordt gewaterkanonneerd. We kunnen weer... Wat? "Nu weer de deur uit op dus op naar het Catshuis." Oh laat maar. We kunnen weer... niks.