Die hadden nog veel harder aangepakt moeten worden om mij.

Toen ik als kind opgroeide heb ik nooit naar Aladin gekeken dat het een Moslim of Arabier was en zag ik in zwartepiet alleen het strenge, maar jolige hulpje van de sint, net als Dolf in Alfred Jodokus kwak gewoon Dolf was, en geen A-Dolf.

Misschien ben ik een nuchtere noorderling, maar discriminatie is wat mij betreft iets wat je zelf hebt veroorzaakt. En als je je gediscrimineerd voelt vanwege je geloof of afkomst moet je je misschien afvragen of je wel op de juiste plek bent, en of jij, of je ouders wel de juiste keuze hebben gemaakt om te komen, of om te blijven.

Je vind een varkensboer ook niet snel in de politiek net als een politiek HBO-er/WO-er niet aan de lopende band in een fabriek.

Rood harigen lopen toch ook niet telkens te janken dat er grapjes gemaakt worden terwijl dat ook discriminatie is?!