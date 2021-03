Hij moest begin januari afzeggen maar Pieter Omtzigt lost vrijdagavond zijn belofte om vóór de verkiezingen alsnog te komen keurig in (hij wel, Geert!). Dus zitten we nu hard te studeren op een nieuw sociaal contract, want Pieter hoeft ons echt niet meer te overtuigen dat hij ook zijn eigen partij controleert tot het pijn doet. Maar hoe rijmt de institutionele ongelijkheid van Hugo's testbewijzen en Jettens vaccinpaspoort met zijn sociaal contract? En waar ligt de grens tussen wakker en wappie, en schuift dat nog op na de bijwerkingen? Wordt na 17 maart niet alles gewoon hetzelfde als vóór 17 maart, aangezien de tweede partij (PVV, denken we gewoon weer) op voorhand door het complete partijkartel is uitgesloten terwijl het soepie van de uitdagers vecht om splinters, kruimels, onderling of gewoon met elkaar? Hoe kan het dat een aangenomen motie van 150 tegen 0 van ruim een jaar oud voor betere informatievoorziening aan de Kamer door niemand wordt uitgevoerd, inclusief die 76 zetels van zijn eigen coalitie die hem gesteund hebben?

Belangrijker nog: hoe gaat dit gevaarlijke tij worden gekeerd, en wat kunnen wij doen? Wat mógen we nog doen, aangezien bezembestuurder Ollongren namens Rutte III in vliegende vaart alle inspraak heeft afgeschaft, spoedwetten het tempo bepalen (en abjecte avondklokken de speling van onze vrijheden) en gemeentelijke herindelingen onderwijl harder werden doorgevoerd dan de burger kan fietsen naar het dichtstbijzijnde gemeenteloket dat ineens drie dorpen verderop is komen te liggen - om aldaar te horen dat er sinds de decentralisatie van rijkstaken nergens meer geld voor is, dus dat hun OZB & afvalheffing & riooltaks procentueel met dubbele cijfers toeneemt?

We lossen het niet in een avondje op. Er is immers maar één Nationale Omtzigtman en er zijn behalve het autistische eenmansleger slechts enkele andere Kamerleden die hun controlerende kerntaak zo serieus nemen dat ze de bittere ondankbaarheid van kabinet, vierde macht & publieke opinie voor lief nemen. Maar we moeten wel érgens heen en let's face it: Wopke gaat ons daar niet brengen. Dus studeren we nog even verder op dat sociale contract. Het Stamcafé opent later vanavond met Geert & Mark op groot scherm. Wie het zo lang niet volhoudt, maar liever licht & schijtlollig: er staat alvast een stevige sloot soepies na de breek.

Woensdag. 17 maart. LIVE TK2021 op GeenStijl!