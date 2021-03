Vraag over de gisteren aangenomen D66-motie voor het coronapaspoort: ik heb zelf vorig jaar maart corona gehad (toen was ik 39, geen grammetje te zwaar en verder gezond, niet-roker en niet-drinker) en helaas ben ik een van de velen met langdurige klachten (ik loop bij de coronafysio voor een revalidatietraject omdat vermoeidheid blijft en conditie nog steeds belabberd is). Van de week kreeg ik te horen dat men in de medische wereld de zogenaamde "longhaulers" (zoals de mensen met langdurige klachten worden genoemd) afraadt om een vaccinatie te geven omdat het immuunsysteem (wederom) op hol zou kunnen slaan. Iets wat bij het krijgen van corona bij mij dus ook gebeurd is, en vandaar dat men het dus vooralsnog afraadt. Voor mijn vrouw gelden andere medische redenen (die overigens geen invloed hebben op afweer of verdere gezondheid, het is een genetische afwijking die een wisselwerking met het vaccin kan opleveren) dat zij nog geen vaccin mag krijgen: zij valt in 1 van de uitsluitingen voor het vaccin omdat er niet op getest is en daarom zegt het ziekenhuis: "doe maar nog even niet, wij gaan dit verder onderzoeken." Dankzij de aangenomen motie zijn wij dus veroordeeld tot sneltests zolang die nog gratis zijn (De Jonge gaf in de persconferentie al aan dat die straks 75 Euro per keer gaan kosten) en daarna moeten we dus óf gaan bloeden óf we mogen kennelijk geen deel meer uitmaken van de maatschappij. Nog los van het feit dat een vaccinatiepaspoort een flinke inbreuk op de (medische) privacy is, en los van het feit dat we nu een jaar solidair thuis hebben gezeten en vervolgens de mensen waar we het voor deden (die worden immers eerder gevaccineerd) lekker los kunnen en wij nog niet. Heel verhaal, dus lang verhaal kort: hoe kan het CDA nou zo'n paspoort steunen als je hiermee de privacy wordt weggegooid en ook nog een selectieve vrijheid in het leven wordt geroepen?