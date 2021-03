Ach, ik mag Henk Krol wel, hoor. Ik heb er een beetje hetzelfde gevoel bij als vroeger bij Sylvio Berlusconi. Niet helemaal zuiver op de graat, maar ook geen echte boef. Je kunt eenvoudig niet kwaad op de man worden.

Alleen, Henk is 'on his way out', had met 50Plus goud in handen, maar net als al die ouderenpartijen die je in de jaren 90 had, is 50Plus door onderlinge ruzies geïmplodeerd en staat nu nog maar op 1, hooguit 2 zeteltjes in de peiling. Henk zelf zie ik met zijn lijst (na mislukkingen met Henk Otten en Femke Merel) als brokkenpiloot geen zetel bemachtigen.