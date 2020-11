Een meerderheid is een meerderheid, edoch de verdeeldheid die deze VS-verkiezingen laten zien is exact het probleem van representatieve democratie.

Persoonlijk had ik graag gezien dat een kandidaat met ruime meerderheid zou winnen. Ik gokte Trump met 57%; en daarom gok ik nooit. Ook al is de uitslag nog niet compleet, het lijkt erop dat wie er ook wint, er slechts een nipte meerderheid is.

Dan is het dus nooit een meerderheid van heel het volk.. omdat er slechts een deel van een volk stemt -'de opkomst'. Een beetje zoals de EU: het parlement is gelegitimeerd door een meerderheid van percentage stemmers, maar niet door het gehele volk. Een 49,9%-51,1% van zeg 80% van stemgerechtigden is nooit een meerderheid van het volk. Democratie is daarom gelijk een religie, een sprookje waar een meerderheid voor kiest in te geloven.

Wie er ook wint, het is een Pyrrus-overwinning. Uiteindelijk verliest iedereen.

En zo zal ook blijken in de nasleep.. is mijn vermoeden. Soit.