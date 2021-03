Beetje sneu dit. Het is gewoon een oud huis. Je mag toch in een oud huis wonen? Als ze in een vrijstaand BENG huis had gewoond, had men lopen zeuren dat ze makkelijk praten heeft.

Ik zie geen groepenkast. Die kan best in een andere kast zitten in zo'n oud huis. Dus dan valt er ook weinig te zeiken over al die schoenen in die kast.

Sneue bak hoor.

Neemt verder niet weg dat het een onuitstaanbaar takkewijf is.