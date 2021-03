Mijn vrouw is van niet-Westerse komaf. Ze spreekt accentloos Nederlands (haar ouders niet, maar er werd daar thuis toch Nederlands gepraat want anders zet je je kinderen op achterstand) is afgestudeerd en heeft een goede baan. Ze is dus met mij getrouwd maar verder is ze geslaagd. Laatst solliciteerde ze en ze had voorrang kunnen krijgen vanwege haar komaf. Dat kon ze aangeven bij haar sollicitatie. Die voorrang hoefde ze niet want ze vind dat ze haar vak beheerst en meende dat ze daarom zou worden aangenomen. Ze belieft die zieligheid niet. En ze werd aangenomen.

Ik wordt misselijk van mensen die beweren te worden achtergesteld. Want dat worden ze niet.

Ze falen zelf, of door hun ouders, die ze in een vreemde taal opvoeden. Of door hun klagerige houding. Alsof het - behalve moslims - in Nederland iemand een reet kan schelen dat je als man jezelf een vrouw voelt. Of dat het iemand ook maar een reet kan schelen dat jij vindt dat je niet in een vakje man of vrouw past.

Nieuwflits: je kreeg die baan niet omdat je gewoon te dom of te stom of vervelend was, of omdat je je vak niet beheerst. Of gewoon omdat je niks bijzonders kan.