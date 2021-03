Jongens wat een tijden hè. Je kan WNL niet aanzetten 's morgens of Thierry zit weer te trollen terwijl op onze ontbijttafel een lijvig rapport van 400 miljard euro aan migratiekosten klaar lag om verslonden te worden (we zijn nog steeds niet voorbij dat MONSTRUEUZE BEDRAG, qua lezen, maar we weten al wel dat Bas Jan Paternotte van D'66 al VOL op het populistenorgel pijpt terwijl we vrij zeker weten dat ie onderzoek zelf het ook nog niet gelezen heeft). Een paar stijlloze belletjes met het RIVM later weten we in ieder geval geval zeker dat de Britse instroom ons nooit zo veel zal kosten hoewel de Ursula von der Vaccinausweis wel hard haar best doet de prijs zo hoog mogelijk te maken. Om tot rust te komen is er vanavond een Cursus Vogels Schilderen, maar wel alleen toegankelijk met een slavernijvrij strafblad. Dus u komt allemaal in aanmerking, welkom en struikel niet over de raketten waar Elon Musk mee aan het gooien is! Hieronder de DAGHAP: