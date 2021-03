Ach, andere tijden. En met andere tijden bedoelen we 2008, want toen had het Teylers Museum ook al een expositie op basis van John James Audubons boek met veel plaatjes (tevens het duurste boek ter wereld) Birds of America. Maar toen leefde George Floyd nog en mocht je nog van kunstenaars genieten zonder demonstratief op hun morele gebreken gewezen te worden. En dan pakken we nu De Volkskrant van 3 maart 2021 erbij:

"Het lijkt onschuldige vogelkunst, maar de kunstenaar en wetenschapper erachter blijkt allesbehalve onschuldig; de man was racist en slavendrijver. Dat hij zijn vogels doodschoot en na het schilderen vaak opvrat, was al bekend, zijn racistische kant bleef tot nu toe grotendeels onbelicht in zijn biografieën."

Wat we ons eigenlijk nog het meest afvragen is waarom hier "opvrat" in plaats van 'opat' staat. Moet dat extra benadrukken wat voor een sadistisch monster de man is geweest of zo? O.a. hier lezen we iets anders namelijk. "Because he worked in the wilderness for long stretches with no other food source, he had to eat those birds, too. (He recounted one occasion when he drew a live hawk in his kitchen, and the bird's eye "directed towards mine, appeared truly sorrowful." He released the creature as quickly as he could.)"

Maar goed, slavendrijver dus. In herfst 2020 verklaarde de president van de National Audubon Society dat Audubon (die mogelijk zelf deels zwart was) tijdens zijn leven naar huidige maatstaven bijzonder problematisch was. En onlangs schreef een vogelaar van kleur in hetzelfde magazine dat "He enslaved at least nine people. He mostly referred to them as “servants” and “hands,” but never seemed especially concerned that the people helping him could be bought, sold, raped, whipped, or killed on a whim. Then again, relatively few men of his time did. Presidents did not. Why would he?"

En in Haarlem zijn ze er ook maar druk mee. "‘Wij willen dit onderwerp zeker belichten op onze tentoonstelling. We zijn intern nog druk in overleg op welke manier. Dat vraagt zorg’, zegt Linda Mol, hoofd publiekszaken bij Teylers. (...) Het museum hoopt over een tot twee maanden te weten wat het gaat doen met Audubons werk, nog op tijd voor de opening van de tentoonstelling." Gelukkig hebben we de beelden nog. Leuk stukje in de Spectator afgelopen november over de kwestie trouwens: "Is your birdwatching society racist?"

"The Life of John James Audubon"

Het Boek waar iedereen het maar steeds over heeft