: juust. d'r is zeker wat gebeurd, en d'r gebeurt nog steeds een hoop, Maar nu meteen zeggen: de maatregelen hebben geholpen is te kort door de bocht. Een maatregel is een verandering waarvan je niet weet of de verandering an sich datgene te weeg brengt wat het beoogt te moeten teweegbrengen. Dat beogen zou moeten gebaseerd moeten zijn op goed fundamenteel onderzoek. Door gebrek aan goed onderzoek én dat onderzoek, wat als redelijk kan worden beschouwd, waarbij het effect van een maatregel inzet niet bewezen kan worden (nulhypothese en zo), zou je er juist voor moeten kiezen om deze maatregelen niet in te zetten, of: ga beter onderzoek doen. Er is ten tijde van covid19 nauwelijks tot geen substantieel fundamenteel gedegen onderzoek gebeurd. Dit is niets nieuws: dat is wat al vele tientallen jaren (als het niet langer is) gebeurt: weinig goed gedegen experimenteel dan wel meta analyse onderzoek. Dit een allround probleem binnen de geneeskunde, niet alleen voor covid19. Heel erg jammer, levert in dit soort situaties een hoop onrust op.