Als je weet dat je fout zit dan heb je het er niet over. Daarom zei Rutte waarschijnlijk niets, helemaal niets over de Horeca gisteren. Heel opmerkelijk. je kunt met bosjes de Supermarkt in, zonder te reserveren. Als je wil dan ga je alle Supermarkten na elkaar af. In alle natuurgebieden is het een drukte van jewelste. Maar als je restaurant daarnaast staat heb je dikke vette pech. Terwijl je geld opraakt, of op is. En Rutte krijgt keurig elke maand z'n salaris gestort. Ik vindt het persoonlijk echt zéér kwalijk. Bewonderenswaardig dat er restaurateurs open willen gaan, echter, ik vrees dat de politiek/ burgemeesters er snel een eind aan zullen maken. Veel Burgemeesters hebben totaal geen feeling met hun ondernemers, die hebben geen idee wat het is om je geld via handel te verdienen. En ja, die burgemeester krijgt z'n geld wel, gemeentes gooien gewoon de OZB omhoog of de toeristenbelasting of de afvalstoffenheffing. Je hebt maar te betalen. Onbegrijpelijk dit alles.