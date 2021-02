Wacht eens even. Er is ons ooit verteld dat het allemaal hoogopgeleiden zijn: apothekers, raketgeleerden, ingenieurs, artsen, architecten enz. Is dat niet waar dan?

En weer wordt al die asielzoekers lekker in achterstandswijken geplempt, stadswijken waar je als Nederlander niet meer durft te komen en waar de politie niet meer naartoe gaat, wegens gevaarlijk.

De vrijheid van vrouwen (psst.... waar gaat die meisje naartoe) wordt aangetast. De de vrijheid van meningsuiting is niet meer (cabaretiers die een grapje maken over de islam spelen met hun leven. Huizen gaan bij voorrang naar asielzoekers. Zelfs de meest criminele asielzoeker blijft gewoon hier, want zielig.

En de ChristenUnie en andere politieke partijen maar zeggen dat ze strijden tegen discriminatie zijn en voor het vrije woord zijn. Ze halen de beperking van meningsuiting en de onvrijheid van met name vrouwen met scheppen tegelijk binnen.

Misschien is Nederland in de ogen van de EU te lastig geweest met referenda. Dat moet wellicht afgestraft worden. De nieuwkomers zijn de EU natuurlijk dankbaar en die moeten zo snel mogelijk stemrecht krijgen. Is dit nu ook complotdenken?