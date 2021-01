Wat had ik graag meegegaan met de demonstratie tegen de overheid op het Museumplein.

Maar helaas het mocht niet van de overheid. Tja dan houdt het op…

Barman een whiskey aub en doe Romeo, Oscar en Papa er ook maar een.

*proost*

Playlist GeenStijl Café Mega Mix 40:

1. Steeleye Span - All Around My Hat (1976) - @Bad - Casey

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of War (1981)

4. Gary Moore & Phil Lynott - Out in the Fields (1985) - @Deksmaat

5. Jan Hammer - Crocketts Theme (1986) - @neonreclame

6. Sacred Reich - Crimes Against Humanity (1990) - @Braindead2000

7. Eric Burdon And The Animals - When I Was Young (1968) - @Robert Haynes

8. Sleaford Mods - TCR (2016) - @Zeebonkus

9. The Kinks - You Can't Stop The Music (1975) - @Graaisnaaiert

10. The Cult - Edie (1989) - @ Deksmaat

11. Starship - We Built This City (1985) - @steekmug

12. Placebo - Bruise Pristine 91996) - @RickyLaRue

13. Arcade Fire - Intervention (2007) - @Muxje

14. Anthrax- Antisocial (1989) - @GU

15. 2 Belgen - Lena (1985) - @letterzetter

16. Indeep - Last Night A DJ Saved My Life - @Dandruff

17. All Them Witches - When God Comes Back (2013) - @P-Unit

18. Yello - I Love You (1983) - @Ruimedenker

19. KT Tunstall - Suddenly I See (2005) - @Dr_Johnson

20. Paul Robeson - Go Down Moses (1963) - @de honden blaffen...

Bonus Track : Johan Hoogenboom - Dat Mag Niet Van Mijn Vriendin (2001) - @Sitting_targets